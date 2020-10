View this post on Instagram

È stata una vacanza eccezionale. Una prima volta indimenticabile. Porto con me la cordialità delle persone, il loro modo di parlare forte, le loro facce compiaciute quando assaggi un prodotto locale o ammiri in estasi un luogo di cui vanno molto fieri. Sicilia bedda sento spesso dire ed è stato proprio così. Lascio questa foto perché mi ricorda uno dei tanti momenti felici. Ai miei compagni di viaggio dico grazie, per tutto, ma soprattutto perché non c’è mai stato nemmeno un minuto di scazzo tra di noi…Viaggiare è una cosa meravigliosa, fatelo spesso e con le persone giuste❤️ Se volete prendere qualche spunto vi ho lasciato il nostro tour on the road nelle storie in evidenza. Spero che possiate goderne così come ne ho goduto io. E adesso datemi dell’acqua, del pollo bollito e un’insalata verde. Grazie. #sicilia #siciliabedda #ontheroad #viaggiare #viaggio #amici #amore