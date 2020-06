Chi è Viktorija Mihajlović? Conosciamo meglio la figlia di Sinisa Mihajlović Sinisa Mihajlović è un ex calciatore e allenatore del Bologna, ha una fama che lo precede, ma anche sua figlia, Viktorija Mihajlović, non è da meno: ecco chi è

Sinisa Mihajlović è un ex calciatore ed attualmente allenatore del Bologna: ha una fama che lo precede, in Italia è molto apprezzato e conosciuto. Anche la sua famiglia è al centro dei riflettori. Lo sa bene sua figlia, Viktorija Mihajlović : ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona e sulla sua famiglia.

Chi è Viktorija Mihajlović : età, carriera e vita privata

Viktorija Mihajlović è non solo la figlia del noto allenatore Sinisa Mihajlović , ma anche della compagna di vita dell’uomo, Arianna Rapaccioni. La famiglia della ragazza è davvero molto ampia: in tutti questi anni di matrimonio, i due capofamiglia hanno dato vita a ben 5 figli. Viktorija Mihajlović è la primogenita della famiglia, nata nel 1997, ha attualmente 23 anni.

Bella, bionda e con fascino Viktorija Mihajlović, nel 2019, è stata notata per la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi. La ragazza è entrata a far parte del programma in coppia con la sorella Virginia Mihajlović e hanno fatto tutto il loro percorso assieme. Inizialmente hanno dimostrato grande grinta ed audacia, ma, come loro stesse hanno successivamente dichiarato, la prova è risultata molto più complessa del previsto.

Non sono arrivate alla fine del programma, sono state eliminate a circa metà del percorso. Sta di fatto che, nel lasciare l’isola, le due erano quasi confortate e rilassate: non deve essere stata semplice come prova. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, dopo essere stata presso la scuola di design Marangoni di Milano, la ragazza si è trasferita a Roma e si è iscritta alla facoltà di Psicologia, dove attualmente studia. La passione per la moda, però, non è affatto scomparsa, quindi non si esclude nemmeno una futura carriera da modella.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sono chiari i movimenti: non si sa se la ragazza abbia o meno un fidanzato. Nel 2018 la ragazza ha partecipato ad una puntata delle Iene nella quale faceva finta di avere un fidanzato non gradito al padre Sinisa Mihajlović e ciò fa dedurre che fosse single, ma nello stesso anno la ragazza ha postato una foto nella quale baciava un bel ragazzo. Da lì, però, non si è saputo più niente. Nell’estate nel 2019, giravano voci su una sua relazione con Mattia Marciano, ma attualmente non c’è neé conferma né smentita di questa cosa.