Alda D’Eusanio è una giornalista italiana molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico italiano. Fa parte del mondo dello spettacolo da molto tempo e si è fatta conoscere bene dal pubblico. Ecco chi era suo marito, Gianni Statera, e tutto quello che si sa sulla sua persona.

Biografia di Gianni Statera

Gianni Statera è nato a Roma il 27 novembre del 1943 ed è morto all’età di 56 anni, il 1° maggio del 1999, a Roma. La sua personalità non faceva parte del mondo dello spettacolo, bensì di quello della cultura e dell’informazione accademica.

Infatti, era un personaggio noto principalmente per i suoi lavori accademici e da studioso. In particolare, sappiamo che ha frequentato e si è laureato presso l’Università La Sapienza di Roma in Storia e Filosofia e, tra le altre cose, il suo relatore di laurea fu Franco Ferrarotti, noto sociologo.

Carriera

La carriera di Gianni Statera è sempre rimasta nell’ambito accademico. Presso la stessa facoltà de’ La Sapienza di Roma, l’uomo ha insegnato Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale e Sociologica nelle relazioni internazionali. Il suo lavoro in questa facoltà, però, andò ben oltre.

Infatti, nel 1991 venne aperta proprio la facoltà di Sociologia presso l’ateneo di Roma e lui ne fu il primo preside. Inoltre, in campo extra accademico, sappiamo che è stato anche direttore presso l’Osservatorio di Sociologia Elettorale, ma anche della rivista Sociologia e Ricerca Sociale.

Vita privata

La vita privata di Gianni Statera si può dire che girasse intorno alla figura della bella Alda D’Eusanio. Il sociologo e la giornalista si sono sposati nel 1983, ma il loro matrimonio, che era destinato ad andare molto oltre, durò solamente 16 anni.

Come in molti sanno, Gianni Statera è morto prematuramente all’età di 56 anni. Dopo molti e diversi anni dalla morte del marito, Alda D’Eusanio ha deciso di raccontare informazioni su quel momento. La donna ha raccontato al Corriere della Sera il tragico evento della morte dell’uomo. Ha ricordato quanto fosse stato fulminante il suo male, che lo ha portato via da questa terra in soli 15 giorni, e quanto per lei fosse stato un duro colpo. Affrontare il lutto non è stato affatto semplice, tanto che era arrivata a pesare solo 34 chilogrammi.