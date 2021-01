Chi paga i regali di C’è Posta per Te? Svelato il mistero

Il programma C'è Posta per Te regala una serie di emozioni, soprattutto al momento dei regali: ma chi li paga? Svelato il mistero

C’è Posta per Te ha iniziato a tenerci compagnia anche durante i sabato sera del 2021. Oltre a storie di separazioni e lontananze, non mancano i regali anche in questa stagione. Il format del programma prevede due sorprese a serata.

In genere, in apertura e in chiusura del programma, Maria De Filippi racconta storie di persone che purtroppo, hanno sofferto molto nella vita. Spesso anche a causa di problemi economici o di salute.

A regalare un po’ di serenità a queste persone sono i Vip che partecipano alle sorprese: nel tempo ne abbiamo visti tantissimi Mara Venier, Luca Argentero, Giulia Michelini, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Patrick Dempsey, Irama, ma la lista è infinita.

Nell’ultima puntata il regalo speciale l’hanno fatto prima Marco Bocci e Giulia Michelini, protagonisti di Squadra Antimafia. Gli attori hanno fatto una sorpresa a Silvia che ha cresciuto da sola sei figli dopo la morte del marito.

I due attori hanno regalato alla donna un “barattolo dei sogni” che, una volta aperto da Silvia ha suscitato subito grande emozione. Probabilmente quel barattolo conteneva dei soldi. Mentre la donna le ha regalato una carta annuale da spendere presso parrucchieri ed estetisti della sua zona.

Irama ha invece regalato alla ragazza di nome Roberta un viaggio a New York e un anello indossato proprio dal cantante. Anche qui, è probabile che le valigie contengano ben altro.

Il pubblico si chiede spesso chi è che paga questi regali. Agli ospiti dicono che li pagano proprio i Vip che li donano, ma la realtà dovrebbe essere un’altra. A farsi carico delle spese è Maria De Filippi e la produzione del suo programma.

A dir la verità, proprio Mara Venier ospite in una puntata del programma aveva chiaramente detto che a farsi carico di tutto è Maria De Filippi. La donna ha sicuramente un grande cuore ed è probabile che contribuisca personalmente alle spese.