Il sindaco di Francavilla risponde al saluto della signora Sarina di C’è Posta per Te

Non c’è gara per i programmi di Maria De Filippi, ma C’è Posta per Te batte tutti gli ascolti. Un programma così attivo e seguito, soprattutto in questo periodo di pandemia, è difficile trovarlo. Oltre la puntata del sabato sera, il programma suscita reazioni anche nei giorni seguenti su Facebook.

I protagonisti delle storie fanno parlare di sé, senza dubbio. Nel bene o nel male, tra una risata e un pianto, il pubblico si appassiona alle storie e le commenta nei giorni a venire, suscitando anche qualche risata in un periodo così duro.

Ieri sera è stata proprio la signora Sarina a scatenare le risate del pubblico, facendo un vero e proprio show. La donna ha sottolineato più volte di essere orgogliosa del suo paese, Francavilla.

Del mittente della posta poco le è importante, per lei l’importante era conoscere Maria De Filippi, ma anche salutare tutti i corpi di stato del suo paese, in particolare il sindaco Vincenzo Pullizzi.

L’uomo, molto caninamente, questa mattina hai risposto calorosamente ai saluti della signora Sarina. Con un post su Facebook ha espresso tutta la sua riconoscenza nei confronti della donna.

GRAZIE SIGNORA SARINA per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte FRANCAVILLA.

Grazie dal Sindaco, dal Vicesindaco, da tutta l’amministrazione, ma sopratutto GRAZIE DA TUTTA FRANCAVILLA!!! Passato questo momento vi aspettiamo tutti a Francavilla di Sicilia!! #gruppolasvolta

La storia purtroppo non ha avuto esito positivo, non almeno quello sperato dal mittente della posta. Pur essendo sicuramente lei la donna che cercava, la signora Sarina non è riuscita a ricordarsi del suo spasimante di giovane età ed ha preferito chiudere la busta.

Questa volta, per le storie di vecchia data, i telespettatori hanno dovuto mandar giù una storia non corrisposta. Andrà sicuramente meglio la prossima volta.