Chi sono Angelica Fiorello e Olivia Testa? Conosciamo meglio le figlie di Fiorello e Susanna Biondo

Oggi durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo, Fiorello si è commosso quando gli hanno posto una domanda su come stava vivendo questo periodo di pandemia in famiglia, in particolare sua figlia Angelica, ancora giovanissima.

Le parole di Fiorello

Lo showman che a stento ha trattenuto le lacrime ha risposto con queste parole:-“Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, andare il pomeriggio al cinema con gli amichetti, aspettare la più bella della terza C che usciva da scuola per guardarla”.



E ancora: -“Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera”.

Angelica Fiorello

Angelica è frutto dell’amore di papà Rosario e mamma Susanna ed è nata nel 2006. Di lei sa pochissimo, vista anche la giovanissima età. Si conosce appena che frequenta il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.

Nel corso degli anni, la giovane è apparsa anche qualche volta sul piccolo schermo e sui palchi dei teatri italiani ad accompagnare uno dei famosi sketch dello showman siciliano in cui si ironizzava su quando la piccola Angelica sarebbe cresciuta.

Olivia Testa

Olivia Testa è la figlia avuta da Susanna Biondo dalla precedente relazione della donna con l’imprenditore Edoardo Testa. La ragazza, è nata nel 1993 e nonostante anche lei ,come la piccola di casa, abbia partecipato a qualche sketch del suo secondo e famoso papà, si è sempre mantenuta lontano dalla luce dei riflettori.

Tra Fiorello e Olivia c’è un rapporto molto speciale visto che Rosario è stato fondamentale per la sua crescita. La relazione con Susanna infatti è iniziata appena tre anni dopo la nascita di Olivia.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, lo showman aveva confessato di non riuscire ad arrabbiarsi con le loro figlie, anche perché ogni volta che prova a fare la voce grossa provoca le loro risate.