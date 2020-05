Chi sono Chiara e Giorgio Testi? Conosciamo meglio i gemelli di Lorella Cuccarini Chiara e Giorgio Testi sono gli ultimi due figli di Lorella Cuccarini, due gemelli: ecco chi sono e che cosa fanno nella vita i due ragazzi

Lorella Cuccarini ha la bellezza di quattro figli. Dopo aver avuto i primi due, l’ultima gravidanza è stata addirittura gemellare. Infatti, gli ultimi due figli della ballerina e presentatrice nostrana, sono due gemelli: Chiara e Giorgio Testi. Ecco chi sono i due ragazzi e cosa fanno nella vita.

Chi sono Chiara e Giorgio Testi: età e cosa fanno nella vita

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno avuto la bellezza di quattro figli. La prima è Sara Testi, seguita da Giovanni Testi e, infine, gli ultimi due figli sono frutto di una gravidanza gemellare e sono Chiara e Giorgio Testi. I due ragazzi sono nati il 1 maggio 2000 e hanno 20 anni.

I due ragazzi sono, tra tutti i figli, quelli forse un po’ più vicini alla carriera della madre. Non tanto la ragazza, Chiara Testi, la quale è attualmente una calciatrice nella squadra femminile della Roma Calcio, ma il figlio Giorgio Testi vorrebbe proprio far carriera nel mondo della musica.

Infatti, il sogno nel cassetto del ragazzo è di diventare un DJ. Di recente, inoltre, il ragazzo ha pubblicato un singolo di nome “Vip” ed ha anche un nome d’arte, che è Juraj. I due ragazzi sono davvero molto legati tra di loro e questo rapporto speciale è stato proprio sottolineato e confermato dalla stessa Lorella Cuccarini.

La madre, infatti, così scrive in relazione al loro diciottesimo compleanno: “Il giorno è arrivato. Anche voi, oggi diventate finalmente maggiorenni. Vorrei che i sorrisi e la complicità di questa foto siano sempre con voi. Non smettete mai di sognare, di guardare il mondo con gli occhi dei bambini: curiosi, appassionati e innamorati della vita. Per ogni attimo di felicità, per ogni tormento, gioia o preoccupazione, noi ci saremo sempre. Un passo indietro, ma per sempre. Vi vogliamo Bene. Mamma e papà”.

I due ragazzi, inoltre, sappiamo hanno un bellissimo rapporto con la loro sorella maggiore, Sara Testi. La ragazza, infatti, ha sottolineato come tutti e quattro siano un gruppo molto affiatato, ma anche come lei condivida la passione per la musica specialmente con i due gemelli. Anche Chiara Testi, infatti, è molto appassionata di musica, in particolare di canto.