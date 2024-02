Alzi la mano chi conosce i figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La coppia ha fatto sognare i fan per moltissimi anni, fino a decidere, a un certo punto, di prendere strade separate. Ma solo come coppia, dal momento che la famiglia è rimasta molto unita. Come dimostrano le foto, anche molto ironiche e simpatiche, che vedono protagonisti genitori e figli. Scopriamo insieme chi sono Jolanda e Leonardo Renga.

Si chiamano Jolanda e Leonardo e sono i figli nati dall’amore tra il cantante Francesco Renga e l’attrice, ex ragazza di Non è la Rai, Ambra Angiolini. La primogenita è nata a gennaio del 2004, mentre il secondogenito a maggio del 2006.

Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno deciso di separarsi nel 2015, dopo tanti anni di storia d’amore. La separazione è stata molto tranquilla, senza ripicche o vendette. Tanto che la famiglia è ancora molto unita. E questo ha influito molto sulla crescita dei due ragazzi.

Chi sono i figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda Renga è la primogenita, nata il 2 gennaio del 2004. Oggi ha 20 anni: dopo gli studi ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la scrittura. Nel 2023 è anche uscito il suo primo libro, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Spesso l’abbiamo vista in televisione, soprattutto a Verissimo, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin. Ha raccontato del suo rapporto con i genitori e del suo essere una figlia d’arte. Ma anche di chi sui social l’ha sempre criticata per il suo aspetto. Oggi è felicemente fidanzata con Filippo Carrante.

Leonardo Renga, invece, è il secondogenito di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nato il 5 maggio del 2006, ogig ha 17 anni, ne compirà a breve 18, diventando maggiorenne. Va al Liceo ed è non ama molto stare sui social, preferendo non raccontare il suo privato.

Di lui si sa poco, dal momento che tiene alla sua privacy, scelta rispettata da tutta la famiglia.