Jolanda Renga e il video commovente sui social: “Dite che sono brutta, me lo dico anche io”

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Jolanda Renga per essere la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nel corso delle ultime ore, la neo 18enne si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social per rispondere a tutte le critiche che ha ricevuto in merito al suo aspetto fisico. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Jolanda Renga sa bene quanto pesa essere la figlia di due personaggi famosi in quanto si ritrova sempre ad essere paragonata ai suoi genitori. Questo è quello che le succede sin da piccola ma adesso lei stessa ha deciso di rompere il silenzio.

Lo ha fatto attraverso un commovente video pubblicato sul suo profilo Tik Tok. La 18enne appare in primo piano dinanzi alla telecamera e inizia il suo toccante monologo con queste parole:

Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta’Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto.

La primogenita della celebre coppia ha voluto dimostrare che non è l’aspetto fisico ciò che conta in una persona ma sono i valori e l’unicità che la contraddistinguono. In un secondo momento ha voluto chiedere scusa a se stessa:

Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusaScusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)

Quelle di Jolanda è stato un discorso commovente e pieno di consapevolezza arrivato dritto al cuore delle persone. In questo modo la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha concluso il suo monologo: