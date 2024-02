Chi sono i figli di Lorella Cuccarini e com’è composta la sua numerosa famiglia numerosa

Possiamo annoverare tra i docenti più amati del talent show Amici di Maria De Filippi, sicuramente Lorella Cuccarini. Probabilmente dentro la scuola e per il pubblico, l’artista e showgirl è in cima alla lista dei preferiti del programma con il suo sorriso radiante.

Per il secondo anno consecutivo, Lorella Cuccarini guida la categoria di ballo. Si è distinta anche nel campo del canto, instaurando spesso con i suoi allievi un rapporto quasi materno.

Spesso oggetto di scherzi da parte del collega e avversario nella fase serale, quella più seguita in televisione, Rudy Zerbi, Cuccarini è soprannominata affettuosamente ‘Mamma Chioccia’. L’attrice e ballerina romana sembra mettere in pratica la sua esperienza di madre premurosa anche nell’ambito lavorativo. La sua famiglia, insomma, non la lascia mai. Mamma in casa e mamma nella scuola di Amici.

La coach di canto di Amici, Lorella Cuccarini, è sposata dal 1991 con il produttore televisivo e musicale Silvio Testi. In quegli anni, il suo nome si affianca alle scoperta di un’artista come Heather Parisi, poi diventata la principale “rivale” di sua moglie. Nel 1985, grazie al programma “Fantastico”, ha conosciuto colei che sarebbe diventata la sua anima gemella: Lorella Cuccarini.

Il colpo di fulmine è stato successivamente celebrato con il matrimonio arrivato nel 1991, e l’intensità della loro unione è cresciuta ulteriormente con la nascita di ben quattro figli. La più grande, Sara (1994), seguita da Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). In una delle poche interviste televisive, la coppia ha festeggiato i 30 anni di matrimonio a Verissimo su Canale 5.

I quattro figli nati da questa relazione sono tutti ora adulti e hanno, infatti, superato i vent’anni e alcuni si avvicinano ai trent’anni. La primogenita Sara ha 29 anni ed è stata inizialmente studentessa di Hospitality Management in Svizzera. Attualmente lavora al fianco del padre nella produzione di programmi televisivi.

Il secondo figlio, Giovanni, 27 anni, dopo gli studi in Economia, Filosofia e Politica in Inghilterra, si è sta facendo spazio nel mondo della musica, lavorando come dj a livello internazionale. I gemelli Chiara e Giorgio, 23 anni, si sono laureati in Business Administration con diverse specializzazioni. Lei si è specializzata in social media marketing, mentre lui si è occupato di produzione musicale.