Festival di Sanremo, Lorella Cuccarini co-conduttrice: ecco come ha reagito Maria De Filippi

Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello saranno i 5 co-conduttori che affiancheranno Amadeus nella conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha svelato come ha reagito queen Mary alla notizia. Scopriamo insieme quali retroscena ha svelato la Cuccarini sulla notizia della co-conduzione nella prossima edizione al Festival di Sanremo.

Queste sono state le parole che Lorella Cuccarini ha utilizzato per descrivere il suo momento d’oro:

Non mi aspettava la chiamata di Amadeus. Assolutamente. Giuro. È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare. Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo.