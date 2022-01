Conosci Enzo Ghinazzi? Forse il vero nome dice poco ai più, anche se il cantante che si cela da anni dietro a un nome d’arte è conosciuto da tutti. Per hit che ancora cantiamo oggi. Come ad esempio “Gelato al cioccolato” o “Su di noi”. Sì, tutti conosciamo Pupo. Ma sappiamo anche chi sono i figli di Pupo e informazioni utili sulla sua famiglia? Forse no.

Pupo, il cui vero nome è Enzo Ghinazzi, è un cantante, cantautore, paroliere e conduttore televisivo. Tutto ha avuto inizio quando Freddy Naggiar, un famoso discografico, lo ha scoperto, chiamandolo Pupo e facendogli firmare un contratto con la Baby Records.

Suo padre era un postino, sua mamma una casalinga. Sin da piccolo aveva avuto sempre la passione per il teatro e la recitazione, iniziando a studiare poi canto ed esibendosi a Arezzo. Il primo album è del 1977: “Come sei bella” il titolo.

Nel 1979 diventa famoso in tutta Italia per la canzone Gelato al cioccolato, scritta per lui da Cristiano Malgioglio. Va a Sanremo l’anno seguente, con il singolo Su di noi, un altro successo.

Ha condotto anche Domenica In e Affari tuoi al posto di Paolo Bonolis. E nel 2012 è di nuovo a Sanremo con Italia amore mio, cantata insieme a Emanuele Filiberto di Savoia.

Chi conosce i figli di Pupo? O meglio, le figlie di Pupo…

Pupo è famoso anche per aver avuto il vizio del gioco. Giocava cifre da capogiro. E ha avuto anche due compagne. Con Patricia Abati la relazione dura dal 1989, ma prima di lei c’era Anna, moglie storica che non lascerà mai. Insomma, sono bigami.

Pupo ha avuto tre figlie. Clara e Ilaria, figlie della moglie Anna, e Valentina, nata da una breve relazione con una fan. All’inizio non l’ha riconosciuta, ma poi il cantante classe 1955 l’ha accolta nella loro famiglia decisamente allargata.