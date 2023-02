Ieri è stato il giorno dell’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciati venerdì scorso all’età di 84 anni dopo un ricovero in ospedale per un intervento di routine.

Grande folla e grande commozione ai funerali che si sono svolti nella chiesa degli artisti di Roma. Presenti tantissimi colleghi e volti noti dello spettacolo che, chi per un motivo, chi per un altro, hanno avuto a che fare con Maurizio nel corso della loro carriera.

Fonte: Fanpage

Molto toccante il messaggio letto dalla primogenita Camilla. “Adesso sei vicino ai tuoi genitori, Sordi e Gassman e tutti quelli che sono andati via prima di te e non hai mai smesso di rimpiangere. Ti immaginiamo in paradiso mentre organizzi un talk show con Bracardi al pianoforte, Alberto Silvestri e Giselda Testa dietro le quinte. Continuerai a vivere in tutti noi e nulla di ciò che abbiamo imparato da te andrà perduto, è una promessa. Ti vogliamo bene, papi” – ha detto.

Camilla che lo ha reso nonno per due volte insieme all’altro figlio di Maurizio Saverio. Entrambi gli hanno donato 4 nipotini Brando, Nina, Bernardo e Tito che il giornalista amava tanto.

Il primo che ha avuto è stato Brando poi è arrivata Nina che secondo Maurizio somigliava molto alla madre. Ed infine Bernardo e Tito con quest’ultimo che sarebbe molto appassionato di calcio come lui e per questo andavano molto d’accordo.

La passione per la Roma

Maurizio è stato un grande tifoso della Roma. La società capitolina negli ultimi anni si era anche affidato all’esperienza di Costanzo assegnandoli il ruolo di capo della comunicazione dei giallorossi.

Intervistato dalla De Filippi quando ha compiuto 80 anni, Maurizio confessò di amare molto i bambini. Lo immaginiamo mentre giocava con i suoi nipotini fortunati ad aver avuto un nonno di una saggezza unica.