Chi vince l’Isola dei Famosi? Ecco i favoriti dai bookmaker

Mancano esattamente due settimane alla fine dell’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi in Italia. Il prossimo 27 giugno ci sarà la finalissima. Al momento in Honduras ci sono ancora 10 naufraghi ma è facile immaginare che a contendersi la vittoria finale saranno al massimo 5-6 di loro.

E nell’attesa di vedere chi trionferà, i bookmakers si stanno sbizzarrendo con le quote dei favoriti. Secondo i principali siti di scommesse in Italia i favoriti per la vittoria finale sono tre naufraghi: Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro.

Solo loro i concorrenti più forti e il pensiero è abbastanza unanime. Il favorito tra i tre è l’attore di notte prima degli esami che è dato 2 volte la posta. Anche se sull’isola non è molto amato Nicolas Vaporidis da casa pare essere apprezzato per come ha giocato.

Secondo gli scommettitori chi non vincerà sicuramente l’isola è Gennaro Auletto dato a 30 volte la posta. Sono in molti convinti che il prossimo naufrago che dovrà lasciare il gioco sarà proprio lui.

Non d’accordo con la vittoria di Nicolas è anche Lory Del Santo che dopo essere stata eliminata ha raccontato perché non vuole che Nicolas vinca l’Isola dei Famosi.

“Sono sincera e dico che non vorrei che Nicolas vincesse L’Isola dei Famosi. Dico questo perché per me lui è stato il concorrente più becero” – ha detto.

“Lui all’inizio era il mio preferito tra tutti. Poi però le cose sono cambiate e lui ha iniziato a criticarmi per qualsiasi cosa. Mi guardava malissimo e mi attaccava sempre per cose inventate. Sì erano attacchi inutili per screditarmi e mi davano molto fastidio. Secondo me tramava qualcosa, non capisco perché ce l’ha così tanto con me visto che non ha fatto nulla. Ha proprio detto che sono falsa e che non mi sopporta”.