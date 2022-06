Lory Del Santo torna sui social e pubblica un commento offensivo di un fan contro Blasi e Luxuria

Lory Del Santo è tornata a prendere possesso dei social dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. L’attrice e showgirl è tornata in particolare su Instagram dove ha pubblicato alcuni commenti dei fan che gli sono arrivati.

Forse per distrazione però Lory ha pubblicato anche alcuni commenti con parole non proprio carine nei confronti di Ilary Blasi e gli opinionisti in studio.

“Ciao Lory ti ho amato all’interno dell’Isola“, e poi “Per come sei stata trattata è un miracolo essere resistita due mesi e mezzo, “Lory ti adoro sono mortificato del fatto che non ti abbiano compresa” – questi alcuni commenti dei fan dispiaciuti per la sua eliminazione.

Poi però non accorgendosi probabilmente della gaffe ha anche postato un commento in cui si viene insultata pesantemente Vladimir Luxuria a cui ci si rivolge al maschile. Ma anche Ilary Blasi è stata considerata una conduttrice di basso livello.

Fonte: web

Questo il testo integrale del commento pubblicato da Lory Del Santo su Instagram:

Lory Del Santo, il commento contro Ilary e Vladimir

“Buongiorno e ben tornata a casa! La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un “opinionista” non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una Grande professionista come te! Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere per renderti Regina ovunque tu vada. Metti su un progetto di lavoro interessante, intrattieni degli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale, proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao!”.

Insomma parole non proprio carine nei confronti di Vladimir Luxuria e di Ilary Blasi. Crediamo che Lory non pensi minimamente queste cose e che abbia pubblicato il commento senza leggerne per bene il contenuto. Ed infatti poche ore dopo Lory tramite Instagram si è dissociata da quanto pubblicato attribuendone la colpa al suo staff.