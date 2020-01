Chi vuol esser milionario, Enrico Remigio vince 1 milione di euro Chi vuol esser milionario, Enrico Remigio ha appena vinto 1 milione di euro; ecco chi è il concorrente che si porta a casa questo fantastico premio

Enrico Remigio ha appena vinto a Chi vuol essere milionario, il programma condotto da Gerry Scotti. Un traguardo importante perché negli ultimi anni non ci sono stati altri concorrenti che hanno letto la domanda finale da 1 milione. Conosciamo meglio il vincitore.

Già dal 22 gennaio 2020, la vincita era “nell’aria”. Enrico Remigio aveva dimostrato di essere preparato, di avere sangue freddo e di saper ragionare bene. In più aveva anche un buon motivo per vincere: 1 milione era quello che gli serviva per iniziare una nuova vita con la sua ragazza.

Quando Gerry Scotti gli ha fatto la domanda finale: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna, lui ha dato la risposta giusta: il nome della figlia.

Ma chi è e cosa fa nella vita Enrico Remigio?

Enrico Remigio è nato a Scafa, provincia di Pescara e ha 30 anni. Ha scelto di lasciare l’Italia, trasferendosi a Singapore. Lavora per la filiale del sud-est asiatico della KTM, la nota casa motociclistica di origine austriaca, come sales manager.

Ha studiato all’Università Luigi Bocconi e si è laureato in Business Adminstration and Management. Poi Enrico Remigio si è specializzato in Cina in Marketing Management. Dopo aver vissuto un semestre nel paese asiatico, si è trasferito, nel 2013, in Thailandia.

In Thailandia inizia a lavorare, quasi da subito, per un gruppo francese specializzato nella componentistica elettrica… per poi diventare manager dell’area vendite per il marchio Ducati nel 2016. La sua esperienza nella Ducati finisce a marzo del 2019 quando viene assunto dalla KTM.

Mentre lavorava in Thailandia, ha conosciuto la donna che poi è diventata la sua fidanzata. La ragazza, di origini francesi, vive ancora in Thailandia. Il loro sogno è di sposarsi e vivere insieme… e adesso, con 1 milione, siamo sicuri che questo desiderio sarà presto realtà

La prima puntata è iniziata, dunque, molto bene: il concorrente è riuscito a fare la sua scalata rispondendo a 14 domande di fila e arrivando a leggere la domanda da 1 milione.

Lui avrebbe potuto ritirarsi… e tenersi i 300000 euro. Rispondendo in modo errato avrebbe comunque vinto l’assegno di 70000 euro che Gerry Scotti teneva pronto nella sua tasca. Ma lui ha scelto di dare la risposta e dopo aver esitato un po’… ha pronunciato quella corretta e ha vinto 1 milione.