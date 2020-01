Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna Gene Cernan fu l’ultimo uomo a mettere piede sulla Luna; ecco cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna

Gene Cernan fu l’ultimo uomo a mettere piede sulla Luna. Il viaggio si concluse nel 1972. Prima di tornare a casa decise di lasciare un segno indelebile di se sul suolo lunare. Scelse di scrivere le iniziali della figlia, Tracy Cernan. Intervistato, in seguito, disse:

“Le sue iniziali sono là. Qualcuno mi ha chiesto quanto ci resteranno, e io ho risposto: per sempre. Non so quanto duri “per sempre”, ma non c’è vento e non c’è pioggia, non c’è nulla che possa – eccetto la radiazione cosmica – che possa spazzare via quelle iniziali. Quanto a lungo resterà la bandiera? Quanto resteranno le mie impronte? Per sempre. A meno che qualcuno vada là e le cancelli”.

Gene Cernan fu scelto come comandante della missione Apollo 17. Con il suo viaggio si chiuse un’epoca, quella dell’esplorazione della Luna. La sua camminata sulla Luna fu filmata e rimase nella storia.

La decisione di lasciare le iniziali della figlia scritte sul suolo lunare dimostrano come Gene Cernan, prima di essere un uomo, prima di essere un astronauta, un patriota, un professionista… era un padre.

Un amore infinito che va oltre la terra, oltre lo spazio.

A Chi vuol essere Milionario Gerry Scotti ha appena fatto questa domanda al concorrente Enrico Remigio… è la domanda da 1 milione e lui ha deciso di rischiare…. e ha vinto!

Si perché ha appena scelto la risposta “le iniziali della figlia”… che è, per appunto, la risposta giusta.

Ha detto… “non sono papà… ma se fossi un papà… metterei il nome di mia figlia!”

Enrico Remigio è, dunque, il nuovo milionario del famoso quiz televisivo condotto da Gerry Scotti. Nella puntata precedente Enrico Remigio aveva raccontato la sua vita, aggiungendo che se dovesse vincere il premio finale, avrebbe iniziato una convivenza con la sua fidanzata.