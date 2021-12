Un periodo non facile per Chiara Blasi, l’influencer di moda da oltre tre milioni di follower su Instagram torna a sfogarsi con un la propria community. La donna è stata vittima di un’altra spiacevole avventura.

Per chi lavora con Instagram è molto importante tenere una policy corretta e trasparente, comprare i follower infatti penalizzerebbe il profilo e la credibilità della persona.

Sembra che ultimamente la ragazza abbia avuto una vertiginosa crescita dei seguaci e in molti hanno dedotto che se li sia comprati solo per aumentare il suo successo e la sua visibilità.

Sembra però che le cose siano andate diversamente, Chiara Blasi ha infatti spiegato nelle sue storie Instagram quanto segue:

Questa mattina sono stata alla Questura di Milano, che ringrazio per il suo lavoro, e ho depositato un esposto affinché venga accertato chi da mesi cerca di infangare la mia reputazione affermando che acquisto follower falsi. Grazie all’aiuto del mio Legale Cathy La Torre e di esperti informatici abbiamo scoperto che molte persone, influencer come me, vengono colpiti da questa pratica: mettere migliaia di profili fake addosso al profilo di persone con molto seguito sui social per poi creare speculazioni e notizie false da pubblicare su giornali di gossip.