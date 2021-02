Chiara Carcano svela un retroscena di C’è Posta per Te: “Ha chiamato la polizia”

Chiara Carcano, la postina di C'è posta per Te, svela qualche retroscena del programma: non manca neanche la polizia

Il cast di C’è Posta per Te si è con il tempo allargato, ad entrare nella trasmissione è stata anche Chiara Carcano. La giovane postina, dopo un paio d’anni, ha deciso di raccontare a Tv, Sorrisi e Canzoni cosa succede dietro le quinte.

Consegnare la posta non è sempre semplice. Se nella clip del sabato sera il tutto si svolge in 30 secondi, il retroscena della consegna è spesso più complicato. Non tutto fila liscio come l’olio ed una volta la postina si è trovata faccia a faccia con la polizia.

Chiara Carcano ha raccontato alcuni degli imprevisti che possono accadere. Spesso, la donna non viene riconosciuta o, ancora, molti non credono che la trasmissione abbia mandato la posta proprio a loro.

“Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la polizia!”

Consegnare la posta comporta anche un coinvolgimento emotivo. Come raccontava anche il postino Gianfranco, la produzione non svela mai chi è il mittente ai ragazzi, questo per non cadere in tentazioni.

Mi commuovo per le storie, mi capita ogni volta! Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via. Il vip che vorrei incontrare a C’è Posta Per Te? L’ho già incontrato ed è Johnny Depp. Mi sentivo male solo ad averlo così vicino. Oltre la gioia di incontrare le star c’è anche il lavoro e consegnare le buste non è facile. Cerco di non sono invasiva, suono piano ma se si affacciano dalla finestra inizio a urlare: ‘Sono la postinaaa!’

Il successo della trasmissione è evidente, ma chi c’è dietro la macchina che muove tutto? Chiara è sincera:

“Il segreto di C’è posta Per Te? Il gruppo di lavoro che c’è dietro. Io sono una goccia in un oceano meraviglioso di persone che hanno a cuore, ancora più del programma, il valore delle storie raccontate. Ovviamente guardo C’è Posta Per Te, ma anche gli altri programmi di Maria, seguo con grande interesse i ragazzi di “Amici”. Avrei voluto partecipare”.