Il postino Gianfranco di C’è Posta per Te svela il retroscena della consegna della posta

C'è posta per te, dopo tantissimi anni, regala ancora un'infinità di emozioni. A svelare qualche retroscena è il postino Gianfranco

Gianfranco Apicerni è ormai lo storico postino di C’è posta per te. Il ragazzo, reduce da un trono di Uomini e Donne, è ben 10 anni che consegna la posta agli ospiti di Maria De Filippi: il ragazzo, ora, ha svelato qualche retroscena.

Al settimanale BlogTivvu ha spiegato cosa succede davvero al momento della consegna della posta. Il ragazzo, molto spesso, specifica ai destinatari della posta che non sa chi è il mittente della lettera.

Se è vero che noi postini non chiacchieriamo con le persone a cui consegniamo le lettere? Verissimo. Dopo aver consegnato la posta c’è una persona della redazione che si occupa di tutto. Noi vediamo solo quello che vedono anche i telespettatori da casa.

Molto probabilmente, i postini sono tenuti all’oscuro di tutto per non cedere alle domande di chi riceve la famosa lettera. Anche questa stagione di C’è Posta per Te, sta riscuotendo un successo incredibile, grazie anche alle commoventi storie raccontante dalla conduttrice.

Proprio Gianfranco ha svelato un piccolo segreto anche sull’amata e apprezzatissima Maria De Filippi.

È successo che Maria si commuova durante le storie, anche se lei non è solita mostrarlo in pubblico. Quando è accaduto è stato bellissimo perché è emersa la sua grande sensibilità, una dote che la rende ancora più amata dal pubblico. Con lei mi trovo molto bene. Tra noi c’è un rapporto bellissimo e molto professionale. Lei è una donna che lavora davvero tanto e lo fa con grande impegno ed entusiasmo, senza mai trascurare alcun dettaglio.

Impossibile non commuoversi di fronte a certe storie. La calma con cui la conduttrice cerca di raccontare il passato dei protagonisti delle vicende è incombiabile.

La donna dopo tanti anni ci ha probabilmente fatto l’abitudine, ma per gli spettatori probabilmente è sempre la prima volta. Impossibile non versare qualche lacrima durante la serata.