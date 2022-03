Chiara D’Alessandro litiga con Sonia Bruganelli e minaccia le vie legali: “Ti denuncio”

Polemica in atto nelle ultime ore tra Sonia Bruganelli e la youtuber Chiara D’Alessandro. Tutto è nato durante la puntata di Avanti un Altro dello scorso 15 marzo.

Dal salottino Laura Cremaschi ha letto una domanda riguardante proprio la D’Alessandro

“Chiara Dalessandro è una famosa youtuber italiana, spesse volte nei suoi video è presente anche una persona presente nella sua vita. Chi è? La suocerina, il cuginone o la nipotella?” – la domanda letta.

Paolo Bonolis non conoscendo la youtuber ha chiesto chi fosse e la bonas ha risposto: “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire”.

Una frase che non è piaciuta molto alla diretta interessata che sui social è andata su tutte le furie scagliandosi contro il programma di Bonolis. “Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale“- ha detto. Si, perché la youtuber fu anche ospite nel salottino dello stesso programma.

Fonte: web

A quel punto è intervenuta sui social la moglie di Paolo, Sonia Bruganelli che con la sua sdltv produce il programma. Sonia ha chiesto ai fan cosa fosse successo e la stessa D’Alessandro ha contattato privatamente la Bruganelli dicendo: “Sono stata denigrata dalla bionda e bullizzata, tuo marito ha riso”.

La ripsosta di Sonia è stata: “Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo”.

Non l’avesse mai detto, la D’Alessandro ha accusato di esser stata bullizzata minacciando le vie legali a causa degli screen della conversazione pubblicati dalla moglie di Bonolis.

“Lei ha divulgato una conversazione privata senza autorizzazione! Sì avete capito bene e questa si becca una bella denuncia perché ha fatto violazione della privacy” – ha detto la youtuber ai suoi fan.