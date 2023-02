Nei giorni scorsi era lui a prendere in giro lei per la tensione accumulata

L’influencer Chiara Ferragni è a Sanremo e Fedez, suo marito, anche. Pare vivano in case separate per concentrarsi sui diversi progetti durante la kermesse. Lui con Muschio Selvaggio in trasferta, lei come co conduttrice. In occasione del debutto della moglie sul palco dell’Ariston, Fedez emozionato la segue in tv, lasciando andare via la tensione e urlando: “Ho fatto dei figli con questa donna”.

Gli occhi di tutti erano puntati proprio sull’influencer, al debutto sul palco dell’Ariston. Il suo arrivo a Sanremo non ha deluso le aspettative. Il suo abito Dior con stola manifesto con la scritta “Pensati libera” farà parlare di sé per tanto tempo ancora.

L’influencer sembra proprio a suo agio su quel palco, nonostante la difficoltà delle scale e la pressione che si è sentita addosso in questi giorni di vigilia. Lo stesso Fedez la prendeva in giro nelle sue Stories, dicendo che “se la stava facendo sotto” dalla paura.

Solo ieri Fedez prendeva in giro la moglie, dicendo che era davvero tesa e impaurita. Del resto non capita mica tutti i giorni di salire sul palco dell’Ariston e per di più come conduttore. Lui dovrebbe saperne qualcosa visto che con Francesca Michielin ha da poco provato le stesse emozioni.

Seguendo la moglie in tv, però, non è più tempo di prenderla in giro, ma di sostenerla, anche se a distanza (non di molto, visto che lui è a Sanremo). E l’emozione si può notare sul suo volto mentre per la prima volta Chiara scende le scale dell’Ariston.

Chiara Ferragni a Sanremo, Fedez si emoziona vedendola scendere per la prima volta le scale dell’Ariston

Ho fatto dei figli con questa donna.

Fedez con questa frase scioglie la tensione e mostra nelle sue Stories di Instagram la sua emozione per il successo della moglie, lasciandosi andare a un applauso liberatorio, per tutta la paura accumulata in queste ore. Da notare che il rapper indossa una maglietta dedicata proprio a Chiara Ferragni, sua compagna da anni e mamma dei bellissimi Leone e Vittoria.