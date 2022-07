Ecco a quanto ammonta il cachet da capogiro che Chiara Ferragni percepirà per la sua partecipazione a Sanremo 2023 come co-conduttrice

Chiara Ferragni è ufficialmente una delle showgirl che affiancherà Amadeus nel corso della prima e ultima puntata di Sanremo. Una notizia lanciata dallo stesso direttore artistico diverse settimane fa e che, fin da subito ha scatenato da gioia di milioni di fan.

Amadeus ha rotto il silenzio in merito alla nuova edizione che si terrà il prossimo febbraio 2023, svelando proprio una delle donne che lo affiancherà in ben due puntate. È la prima volta che Chiara Ferragni salirà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice, dimostrando tutta la sua grande gioia e bravura.

Mentre moltissimi fan festeggiamento il grande traguardo raggiungo dall’influencer, tanti altri si chiedono quale sia il compenso che la donna percepirà dalla sua partecipazione. Quello che tantissime persone si domandando infatti, è quanto la Rai abbia deciso di pagare la Ferragni per la sua presenza al Festival di Sanremo.

A svelare quale sia il possibile cachet da capogiro che la moglie di Fedez percepirà è il settimanale Diva e Donna. Quest’ultima infatti, avrebbe riportato tramite un’indiscrezione il guadagno totale per la prima e ultima puntata dello show. Vediamo insieme a quanto ammonta la cifra che ha scatenato diverse polemiche!

Chiara Ferragni a Sanremo: il suo cachet da capogiro

Il settimanale Diva e Donna ha fin da subito riportato la bellissima notizia annunciata in diretta tv da Amadeus. Una delle showgirl che lo affiancherà in ben due puntate è infatti la famosa influencer Chiara Ferragni.

La moglie di Fedez avrà la possibilità di diventare per ben due serate co-conduttrice su uno dei palchi più importanti e famosi d’Italia. Subito dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo, sono tante le persone che sono rimaste sbalordite dal suo cachet da capogiro.

Stando a quanto riporta il noto settimanale, Chiara Ferragni guadagnerà circa 100mila euro per le due serate. Una cifra che fin da subito ha scatenato diverse polemiche da parte di alcuni utenti social e che, avrebbe superato di gran lunga guadagni di molte attrici che hanno partecipato in passato.

Mentre il mondo dei social si divide in merito al prezzo che la Rai è disposta a pagare per avere la Ferragni sul palco dell’Ariston, la giovane influencer prosegue le sue vacanze in famiglia tra relax e divertimento.