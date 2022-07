Chiara Ferragni nella polemica dopo il cachet di Sanremo: interviene Francesco Facchinetti

Sono passati pochi giorni da quando Amadeus ha annunciato le prime novità della prossima edizione del Festival di Sanremo e già sono arrivate le prime polemiche. Tra queste, una pioggia di critiche ha investito Chiara Ferragni in seguito al cachet che dovrebbe ricavare durante la sua partecipazione al Festival. In difesa dell’imprenditrice digitale è intervenuto Francesco Facchinetti. Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

Francesco Facchinetti non è d’accordo riguardo le polemiche che stanno investendo l’influencer in questi giorni e si scaglia dalla parte dell’imprenditrice digitale. Il cantante ha difeso a spada tratta la fashion blogger rilasciando alcune dichiarazioni sul suo profilo di Tik Tok.

Basta con questa retorica che la gente non arriva alla quarta settimana del mese, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni non è colpa sua. Anzi io darei 200mila euro a Chiara Ferragni, ma non 150, 160mila all’anno ai parlamentari. Incazziamoci per quello, non per Chiara Ferragni.