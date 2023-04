Chiara Ferragni accusata sui social: “La tata è più madre di te”

Chiara Ferragni finisce nel mirino delle polemiche per via del suo viaggio in Africa

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e popolari nel mondo del web. Nel corso delle ultime ore, l’imprenditrice digitale è finita nel mirino delle polemiche per via della lontananza dai suoi figli. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Chiara Ferragni è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere l’imprenditrice digitale protagonista di un gossip sono state alcune polemiche sollevate dai fan nei suoi confronti.

Nel dettaglio, l’influencer sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Africa per fare un bellissimo safari. Inutile dire che lei stessa ha documentato ogni dettaglio sui social per coinvolgere tutti i suoi fan. Tuttavi, alcuni haters hanno sollevato una vera e propria bufera accusandola di essere una madre assente:

Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi.

Infatti, alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di scrivere commenti negativi sotto i suoi post:

Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. È più sua madre lei di te.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Attualmente la moglie di Fedez non ha ancora replicato alle numerose polemiche. In ogni modo, non è la prima volta che Chiara Ferragni si rende protagonista di tali accuse. Infatti, in passato aveva già affrontato tale argomento. Queste erano state le sue parole: