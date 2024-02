Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio 5 rilascia nuove dichiarazioni: “Questo è offensivo”

In questi ultimi giorni l’argomento più gettonato di tutte le trasmissioni riguarda i Ferragnez. La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è all’ordine del giorno, soprattutto viste le ultime notizie. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni tutta la vicenda, la separazione potrebbe essere stata architettata per distogliere l’attenzione dalla questione dei pandori. Oggi, Chiara Ferragni, ai microfoni di Pomeriggio 5 parla di queste accuse.

Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio 5

Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è riuscito ad intercettare Chiara Ferragni mentre si recava a lavoro. La giovane influencer, fermata per strada dall’inviato di Myrta Merlino, che era riuscito a rintracciare anche Fedez, all’inizio della conversazione sembrava leggermente infastidita; ma, in un secondo momento, ha parlato con il giornalista esponendo la sua versione dei fatti.

Nella giornata di oggi è infatti circolata la notizia che Chiara Ferragni e Fedez abbiano utilizzato una exit strategy per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari della giovane. Secondo alcune fonti, le ipotesi per uscire da questa scomoda situazione erano due: la prima una terza gravidanza, la seconda la rottura. E l’inviato di Pomeriggio 5 ha fermato la giovane imprenditrice digitale, proprio per chiederle di queste vicende. In una prima breve intervista l’influencer ha dichiarato:

“Niente è finto, ciao ragazzi.”

"La separazione tra #Fedez e #ChiaraFerragni non è una messa in scena"



Tutti gli aggiornamenti dall'inviato Michel Dessì a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/TtJa3ly4Qf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 29, 2024

Fermata una seconda volta mentre si recava a lavoro Chiara Ferragni ha risposto così alle domande di Dessì:

“No non è una exit strategy, ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo.”

La giovane ha poi proseguito ironizzando con l’inviato rivelandogli che anche lei vorrebbe il cornetto portafortuna. Sentendo le parole dell’influencer sembra che,tutta la vicenda sia reale e che le voci su una possibile exit strategy siano solo gossip e falsità. Tale notizia era giunta ai giornali tramite alcune fonti molto vicine all’influencer e come aveva detto anche Fedez ai microfoni di Pomeriggio 5, né lui né Chiara avrebbero mai giocato sulla pelle dei loro figli.