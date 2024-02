Chiara Ferragni ha attuato delle strategie per salvarsi dallo scandalo dei Pandori? L’indiscrezione bomba

Non c’è giornale o trasmissione che non abbia parlato della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. È rapidamente diventato uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, dalla presunta crisi alla separazione con Fedez che è andato ad abitare nella sua vecchia casa. Ogni giorno, quasi ogni ora, emergono nuove informazioni sull’argomento, in attesa delle dichiarazioni che l’imprenditrice digitale farà da Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa del 3 marzo.

Secondo quanto afferma il settimanale ‘Oggi’, le confidenze di amici della coppia rivelano che la crisi sarebbe iniziata già da mesi. Risulterebbero, però, elaborate anche delle strategie per uscire dal tunnel del caso dei pandori Balocco che ha investito la Ferragni.

La crisi avrebbe avuto inizio a dicembre, poco dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Secondo delle supposizioni miste a indiscrezioni provenienti dall’ambiente vicino alla coppia, Fedez avrebbe chiesto a Chiara Ferragni di licenziare immediatamente Fabio Maria Damato, il manager coinvolto nell’indagine per la presunta truffa aggravata. Nonostante questa richiesta, il licenziamento non è mai avvenuto, causando una profonda crepa nei rapporti tra i coniugi e, quindi, pesanti litigi.

Il settimanale afferma che Chiara Ferragni, senza licenziare Damato, avrebbe spinto Fedez ad allontanarsi al punto da dormire al piano di sotto. Lui, infatti, avrebbe dormito in una stanza vicina allo studio di registrazione. Lei, invece, avrebbe mantenuto la stanza al piano di sopra, vicino ai bambini.

In seguito a questa fase di tensione, Fedez avrebbe deciso di allontanarsi recandosi a Miami con la sua assistente Eleonora. Aveva detto all’epoca di avere “bisogno di cambiare aria”. Successivamente, c’è stata la cena da Cracco in Galleria a San Valentino, poco documentata, in effetti, per una coppia così social come i Ferragnez. Poco dopo, la notizia della rottura lanciata da ‘Dagospia’.

Secondo una fonte vicina alla coppia, Chiara Ferragni avrebbe avuto due opzioni per distogliere l’attenzione dai problemi legali legati allo scandalo dei pandori Balocco. Una era annunciare una terza gravidanza, l’altra era la fine della relazione con Fedez. Si legge a proposito, sul settimanale:

Ma perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la “responsabilità” deve ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Il rapper avrebbe fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio con Marco Travaglio”.

Così facendo si è riusciti anche a oscurare il fatto che nessuna griffe ha invitato Ferragni alla Settimana della moda milanese. Però, sarebbe stata Chiara Ferragni ad allontanare Fedez, non il contrario. Lui avrebbe confidato ad un amico: “Sono sotto un treno”.