Chiara Ferragni al primo live di X Factor con un look da urlo, il prezzo dell’anello è stratosferico: ecco quanto vale

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via del meraviglioso look sfoggiato in occasione del primo live di X Factor. Scopriamo insieme tutti i dettagli del suo outfit.

Chiara Ferragni presente al primo live di X Factor con un look che ha lasciato tutti senza parole. Per questa occasione, l’imprenditrice digitale ha optato per un look mozzafiato che sta facendo molto chiacchierare, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Quello che però ha attirato l’attenzione dei più curiosi, è senza ombra di dubbio l’anello che ha un valore a dir poco stratosferico.

In occasione del primo live di X Factor Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiare un abito monocromatico. Nel dettaglio, l’imprenditrice digitale ha indossato un vestito a maniche lunghe marrone e aderente. La semplicità dell’outfit è stata poi arricchita con una serie di accessori che non sono passati inosservati agli occhi dei suoi milioni di followers.

Chiara Ferragni ha infatti deciso di impreziosire il look sfoggiato per il primo live di X Factor con una serie di gioielli preziosi. Tra i tanti accessori indossati, non è passato di certo inosservato il meraviglioso anello che porta la firma di Cartier: tenetevi forti perché ha un prezzo a dir poco da capogiro.

L’anello che l’imprenditrice digitale ha sfoggiato è un modello Pantera e fa parte della collezione Cartier. Nel dettaglio, l’anello è caratterizzato dalla presenza di 4 smeraldi e da 298 diamanti taglio brillante. Tutto ciò conferisce all’anello un prezzo a dir poco choc. Forse non tutti sanno, infatti, che costa più di 76mila euro.