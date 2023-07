Chiara Ferragni all’addio al nubilato della sorella in un resort di lusso: sul web è polemica

In occasione dell’addio al nubilato di sua sorella Francesca Ferragni, Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno di relax a Mykonos. In occasione dell’evento che precede il matrimonio, le sorelle Ferragni hanno alloggiato in un resort di lusso e inutile dire che sono finite nel mirino delle polemiche nell’arco di pochissime ore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e popolari nel mondo del web. Di recente, l’imprenditrice digitale è finita al centro della cronaca rosa e questa volta, a renderla protagonista di un gossip, è stato l’addio al nubilato organizzato in occasione delle future nozze di sua sorella Francesca Ferragni.

Non è la prima volta che la moglie di Fedez finisce al centro delle discussioni per i suoi viaggi e le sue vacanze extra di lusso. In ogni modo, questa volta ad attirare l’attenzione di fan è stata la location in cui si è celebrato l’addio al nubilato di Francesca Ferragni.

Le tre sorelle hanno festeggiato l’evento che precede le future nozze in un resort di lusso il quale non ha un costo accessibile a tutti. Infatti sembra che il costo di una notte nella location a Mykonos sia da capogiro. Tuttavia, a far finire l’influencer al centro delle polemiche è stato il fatto che c’è la possibilità che la moglie di Fedez sei riuscita a non pagare per il suo soggiorno.

Il matrimonio della sorella di Chiara Ferragni

Francesca Ferragni la sorella di Chiara Ferragni convolerà nozze il 9 settembre 2023 . Il suo futuro marito è Riccardo Nicoletti. La loro storia d’amore dura da molti anni. Insieme hanno dato alla luce anche un bellissimo bambino. il matrimonio si celebrerà a Gazzola, in provincia di Piacenza, nel Castello di Rivalta