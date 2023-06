Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa la masseria in cui hanno soggiornato in Puglia

Ecco quanto costa la masseria in cui ha soggiornato la coppia durante la loro breve permanenza in Puglia

Chiara Ferragni e Fedez non smettono mai di far parlare di sé. In questi giorni, in occasione della registrazione di Battiti Live, il cantante ha soggiornato in Puglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria. La famiglia è stata poi raggiunta dall’imprenditrice digitale, arrivata dopo a causa di alcuni impegni di lavoro che l’hanno tenuta occupata in Francia.

Tutti coloro che seguono sui social Chiara Ferragni e Fedez sanno che la coppia non perde occasione per condividere sulle loro rispettive pagine social tutti i momenti della loro giornata. La coppia ha immortalato i bellissimi momenti del breve soggiorno in Puglia, dove non è di certo passata inosservata agli occhi dei followers la meravigliosa masseria in cui hanno alloggiato i Ferragnez.

Nel dettaglio si tratta della ‘Masseria Almadova’, una struttura immersa nel verde, caratterizzata da ambienti eleganti e minimal. La masseria si presenta come una vera e propria oasi di pace, con all’interno solamente sei camere e all’esterno una piscina, una vasca idromassaggio e un ristorante.

La ‘Masseria Almodova’, la struttura dove i Ferragnez hanno soggiornato in Puglia, ha attirato l’attenzione dei fan non solo per la sua bellezza ma soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Stando a quanto presente sul web, pare che le camere matrimoniale vengano affittate per cinque giorni soggiornare in questa struttura abbia un costo di 1970 euro.

Nonostante il soggiorno sia stato breve, la famiglia Ferragnez si è decisamente rilassata. La coppia si è lasciata andare alla pace e alla bellezza tipica di questo posto per poi rientrare a Milano. Nella serata di martedì 27 giugno, Fedez è stato impegnato con l’evento ‘Love Mi’, tenuto in Piazza Duomo e riscuotendo un enorme successo. Sul palco del concerto si sono esibiti artisti come Gli Articoli 31, Achille Lauro, Francesca Michielin, Annalisa, Matteo Paolillo e Angelina Mango.