Chiara Ferragni all’evento Ghd con un look scintillante anni ’90. Il prezzo? Da capogiro

In questi giorni Chiara Ferragni ha fatto impazzire il popolo del web dopo aver sfoggiato uno scintillante look ispirato agli anni ’60. Si tratta di un completo firmato Dior indossato in occasione di un evento organizzato da Ghd, di cui l’imprenditrice digitale è global ambassador. Il completo formato dalla mini-gonna e dal mini-top ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Ancora una volta Chiara Ferragni ha lasciato senza parole i suoi fan. L’imprenditrici digitale, in occasione di un evento organizzato da Ghd, ha sfoggiato un look scintillante firmato Dior. Il completo è composto da un mini-top e da una gonna a vita alta con maxi paillettes rosa.

Lo scintillante look creato dalla nota casa di moda è stato poi completato da sandali con tacco alto e plateau nero. In molti si sono chiesti il costo del look anni ’60 che l’imprenditrice digitale ha sfoggiato all’evento di Ghd. Bene, dovete sapere che il costo totale dell’outfit è di 3500 euro.

Chiara Ferragni, è polemica sull’imprenditrice digitale

In queste ore Chiara Ferragni si è ritrovata nuovamente al centro di una polemica. Di recente l’imprenditrice digitale si è recata a far visita al Castello di Avio. Gli scatti che la ritraggono in gita al castello sono stati pubblicati dal sito web ufficiale del luogo e ciò ha scatenato una serie di polemiche da parte degli utenti.

Tuttavia critiche simili si erano verificate anche lo scorso anno. Nel 2020, infatti, l’imprenditrice digitale si era recata a far visita alla Galleria degli Uffizi. Proprio la pagina web del prestigioso museo aveva paragonato l’imprenditrice digitale alla Venere di Botticelli.

Inutile dire che il paragone non è per niente piaciuto al popolo del web che ha notevolmente criticato l’imprenditrice digitale scatenando una vera e propria bufera sui social. Per il momento Chiara Ferragni non ha risposto alle critiche che in queste ore la stanno travolgendo ma si gode le vacanze estive insieme alla sua famiglia.