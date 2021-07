Chiara Ferragni, ennesima critica per l’imprenditrice digitale: bufera per un costume da bagno

In queste ore Chiara Ferragni si ritrova al centro delle polemiche. Ancora una volta l’imprenditrice digitale deve fare i conti con le critiche proveniente dal popolo del web. Questa volta a far discutere gli utenti sono i prezzi eccessivi dei suoi costumi da bagno con il logo. Ad alzare il polverone il fatto che i costumi hanno un costo elevato anche a saldo.

Non è la prima volta che il popolo del web insorge contro gli eccessivi costi dei capi della linea di Chiara Ferragni. Questa volta intorno all’imprenditrice digitale è nata una nuova polemica. Il motivo? I costumi da bagno con il logo dell’occhio hanno un prezzo esagerato anche in saldo.

A far alzare il polverone un costume da bagno azzurro con logo dell’occhio, simbolo tipico della linea dell’imprenditrice digitale. Sbirciando sul sito della linea di Chiara Ferragni, possiamo notare che tale costume a prezzo pieno costa 150 euro. Una volta iniziati i saldi lo stesso costume ha assunto un prezzo di 105 euro.

Molti sono stati coloro che hanno espresso le proprie lamentele sui social proprio per l’eccessivo prezzo dell’indumento. Per molte persone, infatti, è davvero esagerato spendere una cifra così eccessiva per un semplice costume da bagno. Al momento l’imprenditrice digitale non ha risposto alle critiche e alle polemiche scatenate dagli haters sul web.

Chiara Ferragni si gode le vacanze estive in compagnia della famiglia

Chiara Ferragni non risponde alle critiche dei suoi odiatori e si gode le vacanze estive insieme al marito Fedez e ai suoi due bimbi, Leone e Vittoria. Di recente non sono passate inosservate alcune dichiarazioni dell’imprenditrice digitale riguardo il DDL Zan e il mondo della politica. In particolar modo, lei e suo marito Fedez hanno sin dall’inizio dimostrato il proprio sostegno alla causa. Ovviamente ciò ha fatto sì che la famiglia Ferragnez venisse fortemente criticata a causa di questa scelta.