Chiara Ferragni attaccata dagli haters sui social: “Sei anoressica”

Nel corso delle ultime ore, Chiara Ferragni è finita nel mirino delle polemiche sul web. Alcuni haters sono tornati a prendere di mira l’imprenditrice digitale e le hanno scagliato pesanti accuse. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate chiacchierate al mondo. In modo o nell’altro, l’imprenditrice digitale è sempre oggetto di numerose chiacchiere in rete. Infatti, a seguito delle numerose voci in merito ad una presunta crisi sentimentale con il marito Fedez, l’influencer è tornata ad attirare l’attenzione su di sé. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Nell’immagine in questione, la Ferragni appare in primo piano bellissima e sorridente come sempre, con un outfit che le dona molto. Malgrado ciò, lo scatto in questione non è stato apprezzato da molti utenti i quali hanno voluto sottolineare la sua eccessiva magrezza. Infatti secondo alcuni, la moglie di Fedez è tutt’altro che un esempio da seguire per gli adolescenti in quanto la sua forma fisica potrebbe essere pericolosa per la loro salute mentale e fisica.

Inutile dire che il post della nota imprenditrice digitale è stato inondato di numerosi commenti negativi in cui qualcuno ha definito il suo fisico “troppo magro”. Adirittura, qualcun altro ha sostenuto che l’influencer possa soffrire di disturbi alimentari o problemi di salute. Per esempio queste sono state le parole scritte da un hater:

Ma sei un’anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista.

Attualmente la moglie di Fedez ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Tuttavia, questo non esclude che nel corso delle prossime ore la donna potrebbe rompere il silenzio e replicare alle numerose accuse che ha ricevuto.