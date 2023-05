Fedez, la confessione sui social preoccupa i fan: “Sono tornato in ospedale” Cosa è successo

Dopo aver annunciato l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, i cui episodi usciranno su Prime Video a partire dal 18 maggio, Fedez è tornato sulla sua pagina Instagram dove ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Il cantante ha infatti confessato di essere tornato in ospedale per riaprire una parte della cicatrice. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore Fedez è tornato sui social dove ha rivelato ai suoi followers un retroscena mai raccontato fino ad ora. Nel dettaglio, il marito di Chiara Ferragni ha confessato di essere tornato in ospedale per riaprire la cicatrice sulla pancia.

Queste sono state le parole del rapper a riguardo:

Ciao a tutti, come state? Io molto felice. Oggi tolgo dei punti. Non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia, di nuovo, perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti.

E, continuando, il marito dell’imprenditrice digitale ha poi proseguito la sua confessione con queste parole:

Avevo proprio dei buchi sulla pancia. Quindi me la sono fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e finalmente avrò una cicatrice che… Una cosa meramente estetica, niente di che.

The Ferragnez, in arrivo gli episodi della seconda stagione: l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez

I fan di Chiara Ferragni e Fedez non stanno più nella pelle e attendono con ansia le nuove puntate della seconda stagione di The Ferragnez. Ricordiamo che i nuovi episodi andranno in onda su Prime Video il 18 maggio.

Queste sono state le parole che Chiara Ferragni e Fedez ha utilizzato per dare l’annuncio: