Chiara Ferragni beccata tra le braccia di un altro: di chi si tratta

In cerca di serenità dopo le difficoltà che sembrano giungere da ogni direzione, Chiara Ferragni si appoggia all'affetto dei suoi migliori amici.

Lo stiamo leggendo da giorni, lo sappiamo, Chiara Ferragni sta attraversando uno dei periodi più complicati della sua vita, oltre che della sua carriera imprenditoriale. Ci sono alcune incertezze sul fronte lavorativo e il suo matrimonio con Fedez sembra in bilico, che molti già considerano concluso. Ferragni, in questo trambusto, si rifugia nel suo attico a City Life, a Milano.

Chiara Ferragni, in quel del capoluogo lombardo, trova comunque supporto e vicinanza da amici e parenti. Dopo l’assenza dai social di Fabio D’Amato, manager della Ferragni accusato di essere a conoscenza di dettagli importanti riguardanti il “pandoro gate”, l’influencer ha cercato Angelo Tropea. Pare che in lui abbia ritrovato un amico sincero al punto da invitarlo a casa sua, mentre Fedez è già andato via.

In cerca di serenità dopo le difficoltà che sembrano giungere da ogni direzione, Chiara Ferragni si appoggia all’affetto dei suoi migliori amici. Recentemente ha condiviso su Instagram una foto in cui si vede abbracciata al suo migliore amico, appunto, Angelo Tropea. Scrive l’imprenditrice:

Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti.

Durante il weekend, Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con amici e persone di famiglia, affrontando i momenti delicati con il costante sostegno di Angelo Tropea. Quest’ultimo pare essere uno degli amici più stretti di Chiara, oltre che essere parte integrante del suo team fin dall’inizio del blog ‘The Blonde Salad’. Tropea ha giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione di Chiara Ferragni come brand a livello globale.

Pur avendo intrapreso un percorso diverso nel 2018, allontanandosi dall’influencer, ha mantenuto una solida amicizia con lei, dedicandole sempre del tempo, soprattutto nei momenti difficili. Attualmente, Angelo Tropea è il direttore marketing presso The Rome EDITION, il primo hotel di lusso italiano della catena Marriott International, a Roma.