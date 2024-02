Chiara Ferragni e Fedez, ora parlano gli amici: la rivelazione bomba sul cantante

Una delle love story più seguite di Italia è giunta alla fine. Molte le voci ed i gossip relativi ad i due giovani, in parte smentite. Ora però, anche le persone vicine alla coppia iniziano a parlare, confidando che la discordia era presente già da tempo. A riportarci questi racconti è Riccardo Signoretti che, ospite a Mattino Cinque ha raccontato molti retroscena che gli sono stati riferiti da alcuni amici di Chiara Ferragni e Fedez.

Riccardo Signoretti, direttore di ‘Nuovo’, venerdì mattina è stato ospite di Mattina Cinque. Durante il programma si è parlato della rottura dei Ferragnez, e il giornalista ha raccontato ciò che sapeva. Signoretti sarebbe entrato a contatto con quelli che lui definisce “pesci piccoli” tra gli amici di Chiara Ferragni e Fedez e proprio loro gli avrebbero raccontato alcuni retroscena davvero interessanti.

In riferimento agli amici di Chiara, Signoretti dice:

“Gli amici della Ferragni una volta mi hanno detto che lei avrebbe sbottato parlando di Fedez: questo non possiamo portarlo da nessuna parte, un pò di imbarazzo in famiglia lui l’ha sempre portato.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Mentre, parlando di Fedez e dei suo amici Roccardo Signoretti racconta: “Fedez, da quello che mi dicono i suoi amici, è nero con la moglie perché crede che non gli abbia detto tutta la verità su gli scandali e le operazioni commerciali in qualche modo travestite da beneficenza.”

A quanto pare, i problemi della coppia risalgono a molto tempo fa. Infatti sembra che già da un anno i Ferragnez fossero in crisi. Ora, l’interesse di tutti e due sono i figli che non dovranno in alcuno modo risentire di tutta la vicenda. Proprio per loro Fedez avrebbe preso un appartamento in affitto a CityLife, per 17.000€ al mese, mentre Chiara si sarebbe già rivolta ad un avvocato, il migliore nel campo dei diritti della famiglia.