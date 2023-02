Non è finita con i saluti di Amadeus la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Le polemiche sono andate avanti e anche le gaffe. O, almeno, i tentativi di gaffe da parte di Fedez. Per fortuna la moglie gioca d’anticipo. Chiara Ferragni chiude la diretta con Fedez senza salutarlo. Ha paura che sia troppo brillo per capire quello che sta dicendo. E teme che possa fare pericolosi scivoloni in diretta social.

Ti voglio dire che sono molto orgoglioso di te per i messaggi che hai lanciato. Sei stata veramente pazzesca: non pensavo che avresti spaccato così tanto.

In una diretta social, Fedez fa i complimenti alla moglie, per la sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. Tornerà nella serata finale della kermesse, dopo aver inaugurato la kermesse sanremese con look pieni di messaggi importanti e un monologo scritto da lei stessa, una lettera indirizzata alla piccola Chiara.

Chiara Ferragni è onorata di ricevere i complimenti dal marito, ma si vede che è infastidita da qualcosa. Lei lo ringrazia per le belle parole, dette anche in altre occasioni. Ma poi improvvisamente decide di interrompere il collegamento. Per quale motivo?

Chiara Ferragni si è accorta che il marito non era proprio lucidissimo. Era un po’ brillo, aveva forse bevuto un po’ troppo per festeggiare l’esibizione sul palco con gli Articolo 31 (dove hanno anche inviato un messaggio forte e chiaro a Giorgia Meloni). Lui stesso ammette di aver fatto qualche bicchiere in più.

Chiara Ferragni chiude la diretta con Fedez quando si accorge che, a causa del suo stato non proprio sobrio, sta per fare una gaffe

Quando la Blonde Salad si accorge che forse Fedez potrebbe dire qualcosa di non consono in diretta social, decide di interrompere subito la diretta.

Oggi ci siamo rivisti dopo qualche giorno…

Queste le sue parole, che il rapper non riesce a continuare, visto che la mogliel o blocca all’istante:

Non raccontare questa roba.

Grazie alla prontezza di riflessi di Chiara Ferragni, la figuraccia è stata scongiurata. Per fortuna erano live sui social e non in diretta sul palco dell’Ariston: in quel caso sarebbe stato difficile bloccare la diretta!