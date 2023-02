La prima serata del Festival di Sanremo 2023 non ha deluso le attese. Tra i protagonisti della notte c’è stata sena dubbio Chiara Ferragni, che con la sua toccante lettera e i suoi bellissimi e soprattutto significativi outfit, ha ammaliato il pubblico presente all’Ariston e quello a casa. Ecco il significato del quarto vestito indossato dalla influencer ieri sera.

C’era tantissima attesa per l’esordio di Amadeus e di tutta la truppa del Festival di Sanremo. Attesa che certamente non è stata delusa, sotto ogni punto di vista.

Molto apprezzate le canzoni in gara, onorevole la presenza del Presidente Mattarella in platea, quel pizzico di trash che non guasta mai (Blanco che distrugge i fiori sul palco) e la brillantezza, bellezza e simpatica di una Chiara Ferragni in grande spolvero.

Per lasciare il segno ha scelto di utilizzare “l’arma” che più le è congeniale, gli abiti. Quattro gli outfit che l’imprenditrice digitale ha indossato durante la sue prima serata da co conduttrice, ognuno con un significato e messaggio nascosto. Tutti con una costante, le donne.

Il significato del quarto vestito di Chiara Ferragni

Credit: Rai

Il primo, nero, semplice, elegante, con un copri spalle bianco che nel retro mostrava in grande il messaggio “PENSATI LIBERA“. Sui social lo ha definito “Il vestito manifesto“.

Il secondo, “Il vestito senza vergogna“, simulava il corpo nudo di Chiara ed ha voluto riportare l’attenzione sui diritti delle donne e sul loro corpo.

Con il terzo, “Il vestito contro l’odio“, Chiara ha portato sul palco dell’Ariston tutti i commenti degli haters che negli anni l’hanno invasa. Li ha letteralmente indossati, per lanciare un forte messaggio contro l’odio e in particolare il body shaming.

A fine serata ha indossato il quarto, “La gabbia“. Con questo outfit la Ferragni ha voluto mostrare vicinanza alle nuove generazioni. Sui social ci ha pensato lei stessa a spiegarne il significato: