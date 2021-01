Chiara Ferragni, collana di diamanti degna di una regina: il prezzo è astronomico

Chiara Ferragni sarà tra solo poche settimane mamma per la seconda volta. La famiglia costituita con Fedez, e che già comprende il piccolo Leone, si allargherà. Il sogno di dare al mondo una femminuccia – confessato in diverse occasioni pubbliche – sarà coronato. E il pancione mica ha intenzione di nasconderlo, semmai tutto il contrario! Lo esibisce orgogliosa fin dall’inizio, anche per mostrare ai followers come il suo corpo sta cambiando, con l’avvicinarsi del parto.

Chiara Ferragni: collana a forma di serpente

Comunque di recente Chiara Ferragni ha portato avanti imperterrita la propria attività lavorativa. Da poco si è prestata a posare per un servizio fotografico di Harper’s Bazaar Japan vestita Bulgari. L’attenzione degli utenti è in particolare caduta su un dettaglio, vale a dire una collana a forma di serpente, impreziosita da diamanti di elevatissimo valore.

Effetto vedo-non vedo

Chiara Ferragni nutre notoriamente un debole per i gioielli. In tempi non sospetti aveva sfoggiato una nuova aggiunta alla sua collezione personale: una collana extra lusso di Bulgari in oro 24 carati, rubini e diamanti, con ciondolo a forma di serpente, da 15 mila euro. E proprio la Maison in questione ha contraddistinto lo shooting di Harper’s Bazaar Japan.

L’influencer di origini cremonesi ha detto via Instagram Stories che, entrata nel settimo mese, è giunta l’ora di mettere il lavoro un po’ in stand-by. Ai seguaci ha, tuttavia, fornito una piccola anticipazione degli scatti: nell’immagine condivisa indossa un abito bianco trasparente, che ne lascia intravedere le fattezze. Arriva fino alle ginocchia, ma aperto in una gonna ampissima, più lunga lateralmente e arricchita da rouches.

Serpenti Viper Collana

L’attenzione degli utenti si è pure focalizzata sul gioiello portato al collo dalla Ferragni in un selfie, nuovamente col tema del serpente. Si tratta della Serpenti Viper Collana in oro bianco 18 carati con pavé di diamanti.

Chiara Ferragni: il prezzo è mostruoso

Benché sia della stessa Maison, il prezzo è notevolmente superiore rispetto al modello in precedenza mostrato e dovrebbe aggirarsi attorno ai 126 mila euro. Presumibilmente non appartiene alla collezione personale di Chiara, ma è stata indossata appositamente per lo shooting fotografico.