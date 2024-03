Chiara Ferragni colta di sorpresa riceve un particolare premio: come ha reagito l’imprenditrice

Striscia la Notizia consegna un nuovo Tapiro d'Oro, ma per Chiara Ferragni non è il primo ma il quarto dall'inizio della carriera

Ancora una volta il nome di Chiara Ferragni è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’imprenditrice digitale è stata infatti raggiunta da Striscia la Notizia e ha risposto ad alcune domande di Valerio Staffelli in merito alla separazione da Fedez. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tapiro a Chiara Ferragni

In queste ultime settimane si parla molto di Chiara Ferragni e Fedez per via della loro separazione. Tutti i programmi hanno dedicato del tempo a questa vicenda, parlando di tutti i risvolti ad essa collegata. Oggi, viste le ultime voci che riguardo la ormai ex coppia, Chiara Ferragni ha ricevuto il suo Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Chiara Ferragni: la reazione dell’imprenditrice digitale

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ha intercettato Chiara Ferragni per consegnarle il Tapiro d’Oro. Per l’imprenditrice digitale non è la prima volta; infatti questo è il suo quarto Tapiro dall’inizio della sua carriera. Visto l’evento, Staffelli ha approfittato per porre qualche domanda a Chiara riguardante la situazione con Fedez e non solo. Queste sono state le parole della fashion blogger a riguardo:

“Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega. Purtroppo è un periodo doloroso. Penso che nessuno sia contento”.

Invece, per quello che riguarda il Pandoro Gate l’influencer dice:

“Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema.”

Questo quarto tapiro, segue quello ricevuto appena dopo la vicenda dei pandori. Questo riconoscimento certamente avrà un peso differente rispetto agli altri. L’imprenditrice continua comunque a negare che tutta la vicenda sia una exit strategy, ovvero una strategia per distogliere l’attenzione dalla questione dei pandori.