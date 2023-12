Chiara Ferragni, come sta dopo lo scandalo dei Pandori: parlano fonti vicine all’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni non sta sicuramente vivendo un periodo sereno. Ricordiamo che L’Antitrust ha multato Chiara Ferragni e “Balocco” per il “Pandoro Pink Christmas”. L’imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria avevano fatto credere ai consumatori che, acquistando dolce natalizio, avrebbero contribuito a fare beneficenza all’ospedale regina Margherita di Torino.

Secondo le autorità, le due società avrebbero incassato oltre 1 milione di euro senza versare nulla all’ospedale. Alla luce di quanto accaduto, entrambi hanno ricevuto una multa rispettivamente di oltre 1 milione di euro e 420 mila euro. In questi giorni fonti vicine all’imprenditrice digitale hanno rivelato come la fashion blogger sta vivendo questo periodo in cui è costantemente al centro dell’attenzione mediatica.

A rompere il silenzio su Chiara Ferragni è stata Mariella Milani, ex caporedattore della direzione del TG2, che ha rivelato:

Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme.

E ancora:

Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’, altre reti e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste. Il video di scuse che ha fatto? Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out.

Al momento l’imprenditrice digitale si è chiusa nel silenzio più totale. Da giorni ormai è assente sui social e molti si chiedono quanto tornerà di nuovo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.