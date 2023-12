Chiara Ferragni, quanto soldi ha perso dopo lo scandalo dei Pandori

Questo non è certo un bel periodo per Chiara Ferragni. Sanzione di oltre 1 milione di euro per Chiara Ferragni e 420 mila euro per “Balocco”. L’imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria hanno ricevuto una multa dall’Antitrust a causa di una pratica commerciale scorretta. Nel dettaglio, le due società avevano pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas” ad un prezzo di 9euro facendo credere ai consumatori di fare beneficenza.

Nel dettaglio, acquistando il dolce natalizio, i consumatori avrebbero contribuito all’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Tuttavia, secondo le Autorità, l’influencer e l’azienda dolciaria, che hanno incassato la cifra di oltre un milione di euro dal prodotto, non hanno versato nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La notizia è stata commentata dalla critica di moda Mariella Milani che ha rivelato che:

Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste.

Chiara Ferragni, quanto sta perdendo l’imprenditrice digitale dopo lo scandalo dei Pandori Balocco

Ma quanto sta perdendo l’imprenditrice digitale dopo lo scandalo dei Pandori Balocco? Pare che, per ogni post condiviso sulla sua pagina Instagram, Chiara Ferragni guadagni circa 93mila euro. Il silenzio in cui si è rinchiusa in questi giorni sta facendo perdere all’imprenditrice digitale un netto guadagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.