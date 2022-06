Chiara Ferragni conduttrice di Sanremo 2023 sorprende tutt’Italia ma in particolar modo i suoi fan che aspettavano questa notizia da anni. Un grandissimo traguardo per l’influencer di fama internazionale che al fianco di suo marito Fedez ha annunciato la grande novità all’interno del proprio profilo social.

La nota influencer condurrà così accanto all’amatissimo Amadeus ben due serate dell’amato Festival italiano. Ad annunciare questa inaspettata decisione da parte del programma è proprio il direttore artistico all’interno del telegiornale delle ore 20 su Rai 1.

Una notizia importante che fa luce su alcuni tasselli in vista del futuro Festival di Sanremo che andrà in onda il prossimo anno. In anticipo di diversi mesi, Amadeus ha voluto rivelare questa decisione a tutti i telespettatori facendo letteralmente impazzire i social.

Il nome di Chiara Ferragni confermato con grande anticipo da parte di Rai 1 sarebbe stato fatto per scatenare la curiosità di milioni di utenti social. L’influencer amata in tutt’Italia e all’estero potrebbe così arrivare un gran numero di telespettatori, dando la possibilità alla Rai di toccare picchi altissimi di share.

Chiara Ferragni conduttrice di Sanremo 2023

Il futuro Festival di Sanremo avrà luogo dal 7 all’11 febbraio del 2023 e sarà condotto ancora una volta da Amadeus. Quest’ultimo continua a mantenere il grande riservo in merito ai futuri cantanti, alle nuove co-conduttrici e alle novità che gli italiani potranno vedere sul palco dell’Ariston.

L’unica informazione lanciata inaspettatamente è stata proprio quella che vede protagonista Chiara Ferragni. Il conduttore ha così affermato al Tg1 : “Apre e chiude il Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni”.

L’influencer sarà così presente durante la prima puntata del 7 febbraio e poi durante l’ultima, scatenando la gioia di tutti i suoi fan. La notizia in pochissime ore ha fatto il giro dei social e sono tanti gli utenti che si sono congratulati con lei per il grande e immenso traguardo.

A congratularsi con Chiara è anche suo marito Fedez che all’interno delle proprie storie Instagram ha condiviso gli auguri per questo suo nuovo e importante percorso.