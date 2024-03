Chiara Ferragni da Fazio, le reazioni della famiglia all’intervista, il gesto della mamma e delle sorelle fa discutere: il motivo

Alla fine è arrivata l’attesa apparizione di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio su NOVE. La serata di domenica 3 marzo, non a caso, ha fatto registrare un picco di ascolti notevole per il programma, con un notevole 14% di share. Milioni di persone hanno osservato l’influencer di fama internazionale mentre affrontava più o meno apertamente una serie di argomenti scottanti.

L’influencer non è stata incalzata da Fazio, come raramente accade in questo genere di interviste nel programma domenicale. Chi capisce la televisione e i format come quello di Che tempo che fa, sa perfettamente che le interviste nel programma di NOVE non hanno l’intento dell’assalto alla diligenza.

"Però la beneficienza a volte quando la fai pubblicamente può creare fenomeni di emulazione, può accendere un faro su delle cause sociali, a me è successo più volte, è successo a Sanremo."@ChiaraFerragni a #CTCF pic.twitter.com/v7smfZy7Bs — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024

Chiara Ferragni spaziando dalla sua separazione con Fedez al controverso caso del pandoro-gate, non ha voluto tralasciare alcun dettaglio. Ha parlato di errori di comunicazioni, di “fraintendimenti”, di incomprensione e buona fede da parte sua. Ma come avrà reagito la famiglia dell’influencer dopo le risposte da Fazio?

Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha affrontato la lunga intervista, commossa per larga parte, soprattutto quando ha toccato il tema della crisi con Fedez, “una crisi più forte delle altre”, ha rivelato. Molti i passaggi delicati, tra ricordi, video e considerazioni sulla vita professionale e personale dell’influencer. Ferragni ha anche condiviso la sua esperienza con l’immensa esposizione mediatica e, quindi, anche con gli hater sul web.

Ciò che sta suscitando molti dubbi e discussioni sul web, tuttavia, sono le reazioni della madre di Chiara, Marina Di Guardo, e delle sorelle Valentina e Francesca. Andando a vedere le interazioni sui social, osservando i “mi piace” concessi e quelli omessi, si può intuire l’atmosfera familiare in merito alla situazione.

Esploriamo insieme la questione, affiancando le reaction sui social durante la trasmissione negli studi di Discovery. Nel video in cui si parla di Fedez, non compare il like della madre della Ferragni. Sotto l’altra clip dell’intervista, invece, ci sono i like di tutta la famiglia. Indizi di un chiaro sostegno alla figlia e di una “barricata” contro le recenti scelte di Fedez?