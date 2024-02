Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la separazione da Fedez: “Sono stata zitta per troppo tempo”

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è diventato senza ombra di dubbio un caso internazionale. Dopo le parole rilasciate da Fedez ai microfoni di Pomeriggio 5, ai quali ha ribadito che al momento la priorità sono i suoi figli, poco fa l’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram il link di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e fatta prima dell’esplosione della notizia della rottura. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e, tramite la sua pagina Instagram, ha rivelato:

Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare.

Alla frase in questione l’imprenditrice digitale ha poi associato un link che riporta ad un’intervista rilasciata qualche settimana fa al giornale ‘Corriere della Sera’.

Stando alle parole del noto giornale, al momento dell’intervista Chiara portava ancora la fede al dito. Ma quello che ha attirato l’attenzione dei giornalisti è stata sicuramente l’assenza del marito nei vari weekend che l‘imprenditrice digitale ha trascorso insieme ai suoi amici. A tale domanda, Chiara ha risposto in questo modo:

In certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari.

Secondo i giornalisti del ‘Corriere’, la crisi era evidente ma Chiara Ferragni è riuscita a tenere nascosto il tutto molto bene. L’intervista che l’imprenditrice digitale ha rilasciato al noto quotidiano si è poi conclusa con queste parole:

Tante volte mi è stato detto che cercavo di essere troppo perfetta ed è vero: negli anni, mi sono sforzata di manifestare di più le fragilità. Però, a volte, fatico a farlo nel momento in cui le sto vivendo, se no, mi sentirei troppo attaccabile e mi mostrerei troppo debole […] lo sono grata della mia vita, ma non sono perfetta e non voglio più apparire tale.