Chiara Ferragni, dopo la mamma di Fedez anche Marina Di Guardo rompe il silenzio: le sue dichiarazioni

Negli ultimi giorni è insorto un pandemonio (l’ennesimo) su Fedez e Chiara Ferragni. Stando a fonti vicine, la coppia sarebbe in piena crisi e la recente apparizione del rapper in solitaria, alla recente sfilata di Donatella Versace, rafforza la teoria. Prima di considerarla una certezza occorrerà tempo, probabilmente fino al 3 marzo. Perché proprio il 3 marzo? Perché quel giorno la fashion blogger di origini cremonesi sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove.

Allora i nodi verranno al pettine, almeno sembra. Ma i due diretti interessati hanno abituato i fan a continui colpi di scena, e bisogna arrangiarsi con le poche info a disposizione. Mentre ci sono i disfattisti pronti a fare i calcoli di social e conti in banca, i sostenitori più affezionati sperano in una riconciliazione. L’appuntamento servirà a Chiara Ferragni anche per parlare di quanto accaduto con il caso Pandoro-gate, che l’ha travolta al punto da danneggiarne seriamente l’immagine. Tanta carne al fuoco, insomma, ma nessuno ha realmente idea su quali saranno i prossimi sviluppi.

Ora intervengono, peraltro, le rispettive madri. Dopo le le dichiarazioni della madre di lui, Annamaria Berrinzaghi, a battere un colpo ci pensa la “controparte”. Se la prima ha preferito evitare di esprimersi, onde evitare di intaccare il già precario equilibrio familiare, Marina Di Guardo non è meno ermetica. Attraverso il profilo personale di Instagram ha esortato i follower a leggere l’intervista della figlia, rilasciata alla redazione del Corriera della Sera.

“Sul@corriere di oggi” scrive in sovrimpressione, seguita da “L’intervista è qui”, con tanto di freccette. Le uniche parole sono un invito all’ascolto: in tanti stanno aprendo bocca sulle vicende, ma solo le parti coinvolte conoscono i veri sviluppi. La mossa della signora Di Guardo è un promemoria a non prendere come oro colato le indiscrezioni emerse fin qui.