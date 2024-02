Rottura tra Chiara Ferragni e Fedez: le prime parole della mamma del cantante

Prima erano solo voci, oggi ne parlano tutti i media: Chiara Ferragni e Fedez sono in piena crisi. La coppia per eccellenza dello showbiz italiano, che si è raccontata in ogni modo possibile e immaginabile, non ha superato il vento di burrasca, assicurano fonti vicine. Il culmine sarebbe stato toccato nelle scorse ore, quando il rapper avrebbe abbandonato l’attico milanese dove viveva insieme alla dolce metà e ai figli.

Ma quali indizi fanno presagire la rottura? Non sono pochi, anzi. Sebbene i diretti interessati evitino fin qui di rilasciare commenti, il materiale emerso convergerebbe in una direzione. Contattata dall’agenzia di stampa Adnkronos la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi preferisce non aprire bocca:

“In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”





La cronaca della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez

L’assenza di Fedez dalle foto e dai video di Chiara Ferragni sui social costituisce un primo grosso campanello d’allarme. La foto del profilo della fashion blogger di origine cremonesi è cambiata: al posto dell’intera famiglia, ora compare esclusivamente in compagnia dei figli, Leone e Vittoria. La mano dell’influencer senza fede nuziale e i preziosi anelli corroborano i sospetti. Federico era già partito verso Miami in compagnia dell’assistente, Eleonora Sesana, che lo segue in ogni trasferta lavorativa.

In casa Ferragnez avrebbe cominciato a tirare una cattiva aria dopo il Festival di Sanremo 2023. Alla kermesse ligure Chiara Ferragni era stata chiamata da Amadeus per affiancarla come co-conduttrice. In teoria le luci della ribalta le avrebbe avute lei, e invece il bacio saffico scattato sul palco tra Fedez a Rose Chemical rovinò il periodo trascorso nella città dei fiori.

Le tensioni legate al Pandoro Gate hanno acuito i malumori, idem i contrasti con i manager dell’imprenditrice, Fabio Mario Damato. Domenica 3 marzo un altro Fabio, quel Fazio in buoni rapporti con entrambi, dovrebbe ospitare a Che tempo che fa la 36enne. E diciamo dovrebbe perché il Codacons ha preso provvedimenti. Intanto, arrivano segnali criptici degli (ex?) innamorati e dei pettegolezzi…