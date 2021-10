Tanta preoccupazione in queste ore per Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più amata del web è in pena per la figlia Vittoria. La bambina è ricoverata in ospedale da un paio di giorni a causa di un brutto virus influenzale preso da suo fratello Leone.

La bambina qualche giorno fa aveva fatto un accesso al pronto soccorso dove le hanno somministrato delle flebo e dopo qualche ora in osservazione mandata a casa.

Purtroppo la situazione, ieri, si è aggravata ancora e la Chiara Ferragni e Fedez hanno spiegato sui social che la piccola è stata ricoverata:

Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene.

Ovviamente, i milioni di fan della coppia hanno sovrastato i Ferragnez di messaggi e la coppia ha prontamente risposto a tutte le domande. L’imprenditrice digitale ha postato una storia: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni.”

Subito dopo, la ragazza ha pubblicato uno scatto (di qualche settimana fa) con la famiglia al completo e ha accompagnato il tutto da una dolce didascalia:

Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia. Vittoria. Onestamente non vedo l’ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vedere la tua piccola malata è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai.

Per il momento dunque tutto bene, speriamo solo che la piccola possa presto tornare a casa.