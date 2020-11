Come sempre Chiara Ferragni e Fedez, i mitici Ferragnez, sono finiti al centro delle polemiche. In occasione della prima ecografia del loro secondo bebè, arrivano immancabilmente anche le critiche. Ma cosa ha scatenato la reazione del web questa volta?

La Ferragni e Fedez, da sempre, condividono con i loro fan ogni singolo momento della loro vita. Anche in occasione della seconda gravidanza di Chiara, le condivisioni sono giornaliere e gli aggiornamenti sullo stato di salute del bambino puntuali. Ma in evenienza della visita medica, c’è stato qualcosa che non è piaciuto ai fan e ha sollevato un vespaio.

Le foto e il video ritraggono Fedez accanto a sua moglie mentre fa un’ecografia. Sotto il post, il papà ha scritto : “Aspettando te”. Nella foto in bianco e nero si vede chiaramente Chiara Ferragni sdraiata sul lettino, con gli occhi incollati allo schermo per vedere il suo bambino. Nello scatto è presente anche Fedez, al fianco di sua moglie.

La coppia si tiene per mano e l’emozione si percepisce benissimo. Ma non appena la foto è stata pubblicata, si alza il polverone delle polemiche. Milioni di follower protestano contro la coppia. Come ormai sappiamo tutti, le nuove normative anti Covid vietano agli accompagnatori di poter assistere il paziente all’interno degli studi medici. Per capirci meglio, nella sala medica, per la visita, può entrare solo il paziente.

Selvaggia Lucarelli condivide sui social alcuni messaggi di protesta di alcuni papà che, come Fedez, aspettano un bambino ma che, a differenza del rapper, non hanno goduto dello stesso privilegio. Le critiche sono state, ovviamente, rivolte anche all’ospedale in questione: il Mangiagalli.

La coppia si era recata proprio in quella struttura per la visita. L’ospedale e si suoi operatori è stati ampiamente messi in discussione, per aver permesso e assecondato tale atteggiamento. Non possono esserci distinzioni, le regole sono uguali per tutti.

Come in molti fanno notare, il buon esempio va dato in primis da chi ha milioni di persone che seguono con attenzione ogni singolo spostamento. Quindi l’appello è: rispettiamo tutti le regole.