Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo dietro le quinte a Sanremo? Ecco tutta la verità

Nel corso della quinta e ultima serata della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez si sono resi protagonisti di un presunto litigo. Il motivo è legato al bacio tra il rapper milanese e Rosa Chemical seguito poi da una sgridata da parte della co-conduttrice. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte? Scopriamo insieme tutta la verità.

Nel corso delle ultime ore, sul web non si fa altro che parlare sul presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco del Teatro Ariston. Tutto ha avuto inizio dal momento in cui Rosa Chemical ha baciato il rapper milanese. A documentare la lite è stato un video diffuso sui social da Federico Taddia.

A svelare ulteriori dettagli su quanto accaduto tra i coniugi dietro le quinte della kermesse canora condotta da Amadeus è stato lo stesso autore del video. Così come riporta torrefatte.news, l’uomo ha spiegato:

Ridevo perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Poi ridevo perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo perché uno come me, che con le donne l’ha scazzata un milione di volte, non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez.

Stando al suo racconto, sembra che la Ferragni sia stata molto professionale in quanto ha saputo mantenere la calma mentre parlava con Fedez:

Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni.

Tuttavia, in molti si chiedono se Tallia sia ancora in possesso del video ma lui stesso ha dichiarato di averlo cancellato. Queste sono state le sue parole: